отряд 46 человек приготовили 6местные и 4местные лодки для путешествия.сколько было тех и других лодок,еслиотряд разместился в 10 лодках и свободных мест не осталось
Математика
отряд 46 человек приготовили 6местные и 4местные лодки для путешествия.сколько было тех и других лодок,еслиотряд разместился в 10 лодках и свободных мест не осталось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - число 6-местных лодок, а у - 4-местных, всего лодок было 10. Получаем первое уравнение х + у = 10 Зная число мест в лодках и общее количество людей составим второе уравнение 6х + 4у = 46 Запишем систему х + у = 10 6х + 4у = 46 Решение: х = 10-у 6(10-у) + 4у = 46 2у = 14 у = 7 т.е. было 7 четырехместных лодок, значит шестиместных было х = 10 - 7 = 3 Ответ: 3 и 7.
Гость:
здесь можно решить по-разному, один из вариантов: лодок было 3 шестиместных и 7 четырёх местных, т.к в четырёхместные село 28 человек, а в шестиместные 18, а теперь складываем 18+28=46
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