отряд 46 человек приготовили 6местные и 4местные лодки для путешествия.сколько было тех и других лодок,еслиотряд разместился в 10 лодках и свободных мест не осталось

Гость: Гость:

Пусть х - число 6-местных лодок, а у - 4-местных, всего лодок было 10. Получаем первое уравнение х + у = 10 Зная число мест в лодках и общее количество людей составим второе уравнение 6х + 4у = 46 Запишем систему х + у = 10 6х + 4у = 46 Решение: х = 10-у 6(10-у) + 4у = 46 2у = 14 у = 7 т.е. было 7 четырехместных лодок, значит шестиместных было х = 10 - 7 = 3 Ответ: 3 и 7.