5 сложносочинительные предложения 5 сложноподчинительных предложений,пожалуйста!

Гость: Гость:

Сложносочиненные: 1) Сверкнула молния, и вслед за тем послышался резкий удар грома. 2) Ямщик свистнул, и лошади поскакали. 3) Дует теплый ветер, и идет мокрый снег. 4) Встала перед глазами изба голодная, а в избе голодной мать хворая лежит. 5) Счастливые Петя и Маша махали, по-моему, красными флажками, а Катя -синим. Сложноподчиненные: 1) Я знал, сколько мужества проявила эта женщина в минуту опасности. 2) Никто не догадался, куда ушли ребята. 3) В небольшой комнате, куда я вошел, было темно. 4) Мне казалось, что небо стало темнеть. 5)Чем лгать, лучше скажи правду.