пожалик очень надо!! Над прилагательными укажите разряд.(качественные,относительные или притяжательные) Большинство древних книг написано на пергаменте.Его делали из козлиной, телячьей, бараньей или свининой кожи.Для изготовл...
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пожалик очень надо!! Над прилагательными укажите разряд.(качественные,относительные или притяжательные) Большинство древних книг написано на пергаменте.Его делали из козлиной, телячьей, бараньей или свининой кожи.Для изготовления пергамента кожу подвергали тщательной обработке.Вымачивали, уничтожали остатки волос, втирали мел, чтобы он впитал жир,выглаживали и сушили. Пергамент был очень дорогим материалом. Из одной шкуры изготавливали только два или три листа. Чтобы написать книгу, требовалось целое стода животных. Подберите такие эпититы к данным словам. Укажите разряд прилагательных. ПРимер: конь ретвивый. Очи,Брови, уста, кудри, молодец,девида,солнышко,сапоги,ветры,волк. Солнце золотое,золотые лучи, золотые усачи(рожь),золотые калачи. Указать разряд прилагательных и определить лексическое значение. буду очень благодарна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Древних - относ. прил., козлиной - относ. прил., телячьей - относ. прил., бараньей - относ. прил., свининой - относ. прил., тщательной - качеств. прил., дорогим - относ. прил., целое - относ. прил. Черные(качеств.) очи, изогнутые(качеств.) брови, нежные(качеств.) уста, русые(качеств.) кудри, высокий(качеств.) молодец, яркое(качеств.) солнышко, кожаные(относ.) сапоги, осенние(относ.) ветра, серый(качеств.) волк Солнце золотое(качеств.) - яркое, желтое солнце Золотые(качеств.) лучи - лучи желтого цвета Золотые(качеств.) усачи - желтая рожь Золотые(качеств.) калачи - поджаренные, подрумяненные калачи
Гость:
Над прилагательными укажите разряд.(качественные,относительные или притяжательные) Большинство древних ( относительное) книг написано на пергаменте.Его делали из козлиной( относительное), телячьей ( относительное) , бараньей (относительное) или свиной ( относительное) кожи.Для изготовления пергамента кожу подвергали тщательной( качественное)обработке.Вымачивали, уничтожали остатки волос, втирали мел, чтобы он впитал жир,выглаживали и сушили. Пергамент был очень дорогим ( качественное) материалом. Из одной шкуры изготавливали только два или три листа. Чтобы написать книгу, требовалось целое ( относительное)стадо животных. Подберите такие эпитеты к данным словам. Укажите разряд прилагательных. ПРимер: конь ретивый. ясные очи -- качественное Угольные брови – относительное в значении качественного Сахарные уста – относительное в значении качественного Шелковые кудри –относительное в значении качественного Добрый молодец -- относительное в значении качественного красна девица – качественное румяное солнышко – качественное модные сапоги – относительное лютые ветры – качественное морской волк – относительное в значении качественного
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