пожалик очень надо!! Над прилагательными укажите разряд.(качественные,относительные или притяжательные) Большинство древних книг написано на пергаменте.Его делали из козлиной, телячьей, бараньей или свининой кожи.Для изготовл...

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пожалик очень надо!! Над прилагательными укажите разряд.(качественные,относительные или притяжательные) Большинство древних книг написано на пергаменте.Его делали из козлиной, телячьей, бараньей или свининой кожи.Для изготовления пергамента кожу подвергали тщательной обработке.Вымачивали, уничтожали остатки волос, втирали мел, чтобы он впитал жир,выглаживали и сушили. Пергамент был очень дорогим материалом. Из одной шкуры изготавливали только два или три листа. Чтобы написать книгу, требовалось целое стода животных. Подберите такие эпититы к данным словам. Укажите разряд прилагательных. ПРимер: конь ретвивый. Очи,Брови, уста, кудри, молодец,девида,солнышко,сапоги,ветры,волк. Солнце золотое,золотые лучи, золотые усачи(рожь),золотые калачи. Указать разряд прилагательных и определить лексическое значение. буду очень благодарна

Автор: Гость