О чём говорит сходство строения зародышей всех позвоночных на ранних стадиях развития?
Биология
О чём говорит сходство строения зародышей всех позвоночных на ранних стадиях развития?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходство зародышей говорит о родстве, о наличии общего предка.
Гость:
Этот факт говорит о том, что все позвоночные произошли от общего предка, что даказывает Дарвинскую теорию эволюции.
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