Пожалуйста помогите написать четверостишее о субботнике, очень надо.♥

Субботники придуманы не зря. Полезны, у кого сидячая работа. Подолгу без движения нельзя - размяться всем, небось, охота. Как хорошо граблями, мётлами махать. И мусор потаскать придётся. А главное - всю территорию убрать. И пошутить над чем найдётся.

Гость: Гость:

Мы грязи и мусора не станем бояться, Мы бросим им вызов, почему б не рискнуть? Ведь класс наш так дружен и крайне отважен, Что на субботнике успеем и отдохнуть. Или: Природу нужно оберегать - Не мусорить и не топтать. Ведь на субботнике придётся Всё это вам же убирать.