Пожалуйста помогите написать четверостишее о субботнике, очень надо.♥
Литература
Пожалуйста помогите написать четверостишее о субботнике, очень надо.♥
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Субботники придуманы не зря. Полезны, у кого сидячая работа. Подолгу без движения нельзя - размяться всем, небось, охота. Как хорошо граблями, мётлами махать. И мусор потаскать придётся. А главное - всю территорию убрать. И пошутить над чем найдётся.
Гость:
Мы грязи и мусора не станем бояться, Мы бросим им вызов, почему б не рискнуть? Ведь класс наш так дружен и крайне отважен, Что на субботнике успеем и отдохнуть. Или: Природу нужно оберегать - Не мусорить и не топтать. Ведь на субботнике придётся Всё это вам же убирать.
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