площадь 1 участка 2538 кв.м что на 315 меньше чем площадь 2 участка и в 3 раза больше чем площадь 3 чему равна площпдь всех 3 участков

Математика

площадь 1 участка 2538 кв.м что на 315 меньше чем площадь 2 участка и в 3 раза больше чем площадь 3 чему равна площпдь всех 3 участков

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