площадь 1 участка 2538 кв.м что на 315 меньше чем площадь 2 участка и в 3 раза больше чем площадь 3 чему равна площпдь всех 3 участков
Математика
площадь 1 участка 2538 кв.м что на 315 меньше чем площадь 2 участка и в 3 раза больше чем площадь 3 чему равна площпдь всех 3 участков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2538+315=2853м² площадь второго участка 2)2538/3=846м² площадь третьего участка 3)2538+2853=5391м² площадь первого и второго участков 4)5391+846=6237м² площадь трех участков
Гость:
Я думаю так: 2538+315=2853в 2 площадь второго участка 2538/3=846м в 2 площадь третьего участка 2538+2853=5391м в 2 площадб первого и второго участков 5391+846=6237м в 2 площадь трёх участков Ответ: 6237м в 2.
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