Школьная географическая площадка занимает 36 м2. Это составляет 0,1 всего пришкольного участка. Найдите площадь пришкольного участка.

Математика
Школьная географическая площадка занимает 36 м2. Это составляет 0,1 всего пришкольного участка. Найдите площадь пришкольного участка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36 м2 : 0.1= 360 м2Воот правильный оответ.)))
Гость:
0,1 = 10 %  36 кв.м х 100% : 10% = 360 кв.м площадь пришкольного участка    36 кв.м : 0,1 = 360 кв.м
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