Радиозонд объемом 10 м в кубе наполнен водородом.Какого веса радиоаппаратуру он может поднять в воздух,если его оболочка имеет массу 600 г?

Физика
Радиозонд объемом 10 м в кубе наполнен водородом.Какого веса радиоаппаратуру он может поднять в воздух,если его оболочка имеет массу 600 г?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К газам, как и к жидкостям, так же применим закон Архимеда. Сила Архимеда противоположна силе притяжения. Fт = mg Fа = pgV  Тело всплывает (поднимается) лишь в том случае если Fa > Fт:  mg > pgV m > pV Учитывая вес оболочки: m + 600 > pV, где р - плотность воздуха в г/см.куб, V - объем зонда в см3 Масса так же получится в граммах 
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