Повар разложил 40 пирожков на 10 тарелок поровну. Сколько пирожков он положил каждую тарелку. Состав и реши две задачи, обратные данной.
Математика
Повар разложил 40 пирожков на 10 тарелок поровну. Сколько пирожков он положил каждую тарелку. Состав и реши две задачи, обратные данной.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 задача 1)40/10=4(п) Ответ:4 пирожка на каждой тарелке 1 обратная задача 1)40:4=10(т) Ответ: 10 тарелок 2 обратная 1)4*10=40(п) Ответ:40 прирожков всего *-это значит умножить
Гость:
40:10=4(п)-на каждую тарелку Повар разложил 40 пирожков по 4 на каждую тарелку.Сколько тарелок использовал повар? 40:4=10(тар)-использовал Повар разложил на 10 тарелок по 4 пирожка.Сколько всего пирожков? 4*10=40(пир)
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