Повар разложил 40 пирожков на 10 тарелок поровну. Сколько пирожков он положил каждую тарелку. Состав и реши две задачи, обратные данной.

Математика

Повар разложил 40 пирожков на 10 тарелок поровну. Сколько пирожков он положил каждую тарелку. Состав и реши две задачи, обратные данной.

Автор: Гость