начерти два квадрата так,чтобы площадь одного была в 9 раз больше,чем площадь другого,а в сумме их площади составляли 1000 кв.мм
Математика
начерти два квадрата так,чтобы площадь одного была в 9 раз больше,чем площадь другого,а в сумме их площади составляли 1000 кв.мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом решении от ирон новичок неправильно указано еденицы измерения, по условию задачи не см, а мм Пусть х кв.мм - 1 квадрат, 9х кв.мм - второй. х +9х = 1000 10х = 1000 х = 1000/10 х = 100 (кв.мм) - площадь первого квадрата. 100*9 = 900 (кв.мм) - площадь второго. Площадь квадрата = а*а а - сторона квадрата чтоб найти а = корень площади В первом квадрате: корень 100 = 10 (мм) - сторона квадрата. 10 мм = 1см во 2-ом: корень 900 =30 (мм) - сторона. 30 мм = 3см
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