начерти два квадрата так,чтобы площадь одного была в 9 раз больше,чем площадь другого,а в сумме их площади составляли 1000 кв.мм

Математика
начерти два квадрата так,чтобы площадь одного была в 9 раз больше,чем площадь другого,а в сумме их площади составляли 1000 кв.мм
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 В первом решении от ирон новичок неправильно указано еденицы измерения, по условию задачи не см, а мм    Пусть х кв.мм - 1 квадрат, 9х кв.мм - второй. х +9х = 1000 10х = 1000 х = 1000/10 х = 100 (кв.мм) - площадь первого квадрата. 100*9 = 900 (кв.мм) - площадь второго. Площадь квадрата = а*а а - сторона квадрата чтоб найти а = корень площади  В первом квадрате: корень 100 = 10 (мм) - сторона квадрата. 10 мм = 1см  во 2-ом: корень 900 =30 (мм) - сторона.  30 мм = 3см 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В цветочный магазин привезли цветы.Надя может составить из них букеты за 40 мин, а Валя -за 35 мин.Они совместно составили букеты за 14 мин, затем ...
Ответить
Математика
Школьная географическая площадка занимает 36 м2. Это составляет 0,1 всего пришкольного участка. Найдите площадь пришкольного участка.
Ответить
Математика
Найти значение выражения раскрыв скобки: 28,3+(-1,8+6)-(18,2-11,7)
Ответить
Математика
площадь 1 участка 2538 кв.м что на 315 меньше чем площадь 2 участка и в 3 раза больше чем площадь 3 чему равна площпдь всех 3 участков  
Ответить
Биология
Задача 1. Шерсть у кроликов определяется: доминантным геном- длинная, рецессивным - короткая. Крольчиха с короткой шерстью принесла 4 короткошерстн...
Ответить