      проспрягайте глаголы беседовать,волноваться,дежурить,тревожиться. Почеркните личные окончания.   

Гость: Гость:

Беседовать-1спр. я беседу(ю) ты беседу(ешь) он беседу(ет) мы беседу(ем) вы беседу(ете) они беседу(ют) Волноваться-1спр. я волну(ю)сь ты волну(ешь)ся он волну(ет)ся мы волну(ем)ся вы волну(ете)сь они волну(ют)ся Дежурить-2спр. я дежур(ю) ты дежур(ишь) он дежур(ит) мы дежур(им) вы дежур(ите) они дежур(ят) Тревожиться-2спр. я тревож(у)сь ты тревож(ишь)ся он тревож(ит)ся мы тревож(им)ся вы тревож(ите)сь они тревож(ат)ся