1)В желудке перевариваются в основном: а)белки б)жиры в)углеводы г)сахара 2)При расщеплении крахмала образуется(ются): а)аминокислоты б)глицерин и жирные кислоты в)глюкоза г)фруктоза 3)В ротовой полости НЕ ПРОИСХОДИТ: а)механ...

Биология

1)В желудке перевариваются в основном: а)белки б)жиры в)углеводы г)сахара 2)При расщеплении крахмала образуется(ются): а)аминокислоты б)глицерин и жирные кислоты в)глюкоза г)фруктоза 3)В ротовой полости НЕ ПРОИСХОДИТ: а)механическое измельчение пищи б)уничтожение микробов в)всасывание воды г)расщепление углеводов

Автор: Гость