1)В желудке перевариваются в основном: а)белки б)жиры в)углеводы г)сахара 2)При расщеплении крахмала образуется(ются): а)аминокислоты б)глицерин и жирные кислоты в)глюкоза г)фруктоза 3)В ротовой полости НЕ ПРОИСХОДИТ: а)механ...
Биология
1)В желудке перевариваются в основном: а)белки б)жиры в)углеводы г)сахара 2)При расщеплении крахмала образуется(ются): а)аминокислоты б)глицерин и жирные кислоты в)глюкоза г)фруктоза 3)В ротовой полости НЕ ПРОИСХОДИТ: а)механическое измельчение пищи б)уничтожение микробов в)всасывание воды г)расщепление углеводов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Углеводы 2) Глюкоза 3) Всасывание воды
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