На класс закупили а тетрадей в клетку и в линейку,причем тетради в клетку составили 70% от общего количества.На сколько тетрадей в клетку больше,чем тетрадей в линейку?
Алгебра
На класс закупили а тетрадей в клетку и в линейку,причем тетради в клетку составили 70% от общего количества.На сколько тетрадей в клетку больше,чем тетрадей в линейку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,7a - тетради в клетку => 0,3а - тетради в линейку 0,7а - 0,3а = 0,4а Ответ: на 0,4а тетрадей
Гость:
Пусть х тетрадей закупили всего, тогда тетрадей в клетку а=0,7х, а тетрадей в линейку х-а=х-0,7х=0,3х 0,7х-0,3х=0,4х или на 40% от общего количества тетрадей
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