На класс закупили а тетрадей в клетку и в линейку,причем тетради в клетку составили 70% от общего количества.На сколько тетрадей в клетку больше,чем тетрадей в линейку?

Алгебра

На класс закупили а тетрадей в клетку и в линейку,причем тетради в клетку составили 70% от общего количества.На сколько тетрадей в клетку больше,чем тетрадей в линейку?

Автор: Гость