помогите написать сочинение для 2 класса на тему...однажды вечером

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Сочинение для 2 -го класса на тему Однажды вечером. На летние каникулы мы всей семьей поехали на дачу .Там мы ходили на прудкупаться,ловили рыбу,делали шашлыки .Однажны вечером сидим отдыхаем и вдруг к нам на участок прибегает от куда не возьмись ежик,Радости было море у всех .Он свернулся в кружочек и не шевялился.Нам стало его ,очень жалко и мы отнесли его в лес .Вот такая интереснаяи забавная история произошла у нас однажды вечером.