Что такое высотная поясность? Какова главная причина её возникновения?
Українська література
Что такое высотная поясность? Какова главная причина её возникновения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высотная поясность - закономерная смена природных условий и ландшафтов в горах по мере возрастания высоты над уровнем моря. Главная причина - изменение с высотой теплового баланса и степени увлажнения.
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