В магазин привезли 10 ящиков яблок по 3.6 кг в каждом ящике и 40 ящиков с яблоками по 3.2 кг в ка;дом ящике.Сколько кг яблок в среднем в 1 ящике?

Математика

В магазин привезли 10 ящиков яблок по 3.6 кг в каждом ящике и 40 ящиков с яблоками по 3.2 кг в ка;дом ящике.Сколько кг яблок в среднем в 1 ящике?

Автор: Гость