В магазин привезли 10 ящиков яблок по 3.6 кг в каждом ящике и 40 ящиков с яблоками по 3.2 кг в ка;дом ящике.Сколько кг яблок в среднем в 1 ящике?
Математика
В магазин привезли 10 ящиков яблок по 3.6 кг в каждом ящике и 40 ящиков с яблоками по 3.2 кг в ка;дом ящике.Сколько кг яблок в среднем в 1 ящике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10х 3,6 = 36 кг 2) 40 х 3,2 =128 кг 3) 128 +36 =164 кг всего яблок 4) 10+40 = 50 ящиков всего 5) 164 : 50 =3,28 кг яблок в среднем в 1 ящике
Гость:
10*3,6=36 кг в 10 ящиках 40*3,2=128 кг в 40 ящиках 36+128= 164 кг в 50 ящиках 164:50=3,28 кг или если округлить 3,3 кг. в среднем в одном ящике
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Українська література
Русский язык