составьте уровнения реакций.укажите их тип по признаку " число и состав исходных вешеств и продуктов реакции" 1)Fe(NO3)3+NaOH 2)Fe(OH)3+H2so4
Химия
составьте уровнения реакций.укажите их тип по признаку " число и состав исходных вешеств и продуктов реакции" 1)Fe(NO3)3+NaOH 2)Fe(OH)3+H2so4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Fe(NO3)3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaNO3 2) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 6H2O
Гость:
1) Fe(no3)3+3NAOH=FE(OH)3+3nano3 2) 2Fe(OH)3+3h2so4=FE2(so4)3+6h2o
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