составьте уровнения реакций.укажите их тип по признаку " число и состав исходных вешеств и продуктов реакции" 1)Fe(NO3)3+NaOH 2)Fe(OH)3+H2so4

Химия

составьте уровнения реакций.укажите их тип по признаку " число и состав исходных вешеств и продуктов реакции" 1)Fe(NO3)3+NaOH 2)Fe(OH)3+H2so4

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