Площадь прямоугольного треугольника равна 16 см .кв.Какими могут быть стороны,образующии прямой угол,если их дины выражены целым числом саантиметров??
Математика
Площадь прямоугольного треугольника равна 16 см .кв.Какими могут быть стороны,образующии прямой угол,если их дины выражены целым числом саантиметров??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь прямоугольного треугольника = 1/2*а*в 1/2 - это дробь а и в - катеты, стороны треугольника, которые формируют прямой угол. 1/2 *а*в = 16 а*в = 16:1/2 а*в = 16*2 а*в = 32 чтобы вышло число 32 нужно умножить такие целые числа, как 1 и 32, 2 и 16, 4 и 8. Таким образом: стороны треугольника могут быть 1см и 32см; 2см и 16см, 4см и 8см. Проверяем: 32*1*1/2 = 32/2 = 16 2*16*1/2 = 32/2 = 16 4*8*1/2 = 32/2 = 16 Ответ: 1см и 32см; 2см и 16см; 4см и 8см - могут быть стороны.
Гость:
S прямоугольного треугольника = 1/2*а*в 1/2 - дробь а и в - катеты 1/2 *а*в = 16 а*в = 16:1/2 а*в = 16*2 а*в = 32 Ответ: стороны треугольника могут быть 1см и 32см; 2см и 16см, 4см и 8см.
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