Площадь прямоугольного треугольника равна 16 см .кв.Какими могут быть стороны,образующии прямой угол,если их дины выражены целым числом саантиметров??

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площадь прямоугольного треугольника = 1/2*а*в 1/2 - это дробь а и в - катеты, стороны треугольника, которые формируют прямой угол. 1/2 *а*в = 16 а*в = 16:1/2 а*в = 16*2 а*в = 32 чтобы вышло число 32 нужно умножить такие целые числа, как 1 и 32, 2 и 16, 4 и 8. Таким образом: стороны треугольника могут быть 1см и 32см; 2см и 16см, 4см и 8см. Проверяем: 32*1*1/2 = 32/2 = 16 2*16*1/2 = 32/2 = 16 4*8*1/2 = 32/2 = 16 Ответ: 1см и 32см; 2см и 16см; 4см и 8см - могут быть стороны.