помогите составить синквейн на английском,в рифму желательно на тему филь "Гарри Потер" либо про героя из фильма или ещё что-нибудь!СРОЧНО!
Английский язык
помогите составить синквейн на английском,в рифму желательно на тему филь "Гарри Потер" либо про героя из фильма или ещё что-нибудь!СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гарри Поттер храбрый, отважный защитит , поможет борец со злом волшебство(магия) :D
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
S классной доски прямоугольный формы 288 дм2,а её длина 24 дм найди ширину доски составь обратные задачи и реши их
Химия
составьте уровнения реакций.укажите их тип по признаку " число и состав исходных вешеств и продуктов реакции" 1)Fe(NO3)3+NaOH 2)Fe(OH)3+H2so4
Физика
Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 800пФ и катушка индуктивности 2 мкГн. Какой период собственных колебаний?
Математика
В магазин привезли 10 ящиков яблок по 3.6 кг в каждом ящике и 40 ящиков с яблоками по 3.2 кг в ка;дом ящике.Сколько кг яблок в среднем в 1 ящике?