помогите составить синквейн на английском,в рифму желательно на тему филь "Гарри Потер" либо про героя из фильма или ещё что-нибудь!СРОЧНО!

Английский язык

помогите составить синквейн на английском,в рифму желательно на тему филь "Гарри Потер" либо про героя из фильма или ещё что-нибудь!СРОЧНО!

Автор: Гость