помогите составить синквейн на английском,в рифму желательно на тему филь "Гарри Потер" либо про героя из фильма или ещё что-нибудь!СРОЧНО!

Английский язык
помогите составить синквейн на английском,в рифму желательно на тему филь "Гарри Потер" либо про героя из фильма или ещё что-нибудь!СРОЧНО!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гарри Поттер храбрый, отважный защитит , поможет  борец со злом волшебство(магия) :D   
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