Из стальных полос длиной 4280 мм и 4380 мм нарезают заготовки длиной 188 мм, 195 мм, 212 мм, и 215 мм.Из полос какой длины выгодно нарезать заготовки каждого размера, если из каждой станок нарезает заготовки только одного размера?
Математика
Из стальных полос длиной 4280 мм и 4380 мм нарезают заготовки длиной 188 мм, 195 мм, 212 мм, и 215 мм.Из полос какой длины выгодно нарезать заготовки каждого размера, если из каждой станок нарезает заготовки только одного размера?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю что так)) 1)4280/188=23(з) 2)4280/195=21,95(з) 3)4280/212=20,19(з) 4)4280/215=19,91(з) 5)4380/188=23,30(з) 6)4380/195=22,47(з) 7)4380/212=20,66(з) 8)4380/215=20,36(З) (З)-заготовки!!
Гость:
1)4280/188=23(з) 2)4280/195=21,95(з) 3)4280/212=20,19(з) 4)4280/215=19,91(з) 5)4380/188=23,30(з) 6)4380/195=22,47(з) 7)4380/212=20,66(з) 8)4380/215=20,36(З) 3 заготовки
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