Из стальных полос длиной 4280 мм и 4380 мм нарезают заготовки длиной 188 мм, 195 мм, 212 мм, и 215 мм.Из полос какой длины выгодно нарезать заготовки каждого размера, если из каждой станок нарезает заготовки только одного размера?

Математика

Из стальных полос длиной 4280 мм и 4380 мм нарезают заготовки длиной 188 мм, 195 мм, 212 мм, и 215 мм.Из полос какой длины выгодно нарезать заготовки каждого размера, если из каждой станок нарезает заготовки только одного размера?

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