подбери однокоренные слова к слову санаторий
Русский язык
подбери однокоренные слова к слову санаторий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Санаторий Санация Просанировать Санитар Корни этих слов относятся к латинскому слову sanus - здоровый
Гость:
однокоренные слова санатоий, санитары, санация
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