подбери однокоренные слова к слову санаторий

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подбери однокоренные слова к слову санаторий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Санаторий Санация Просанировать Санитар   Корни этих слов относятся к латинскому слову sanus - здоровый
Гость:
однокоренные слова санатоий, санитары, санация
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