Сумма пятого и восьмого членов арифметической прогресси на 15 больше суммы седьмого и десятого. Найдите разность прогресси.

Алгебра

Сумма пятого и восьмого членов арифметической прогресси на 15 больше суммы седьмого и десятого. Найдите разность прогресси.

Автор: Гость