Сумма пятого и восьмого членов арифметической прогресси на 15 больше суммы седьмого и десятого. Найдите разность прогресси.
Алгебра
Сумма пятого и восьмого членов арифметической прогресси на 15 больше суммы седьмого и десятого. Найдите разность прогресси.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a5+a8)-(a7+a10)=15 a5=a1+4d a8=a1+7d a7=a1+6d a10=a1+9d a1+4d+a1+7d-a1-6d-a1-9d=-4d=15 d=-3,75
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