Помигите!! Какие из веществ будут реагировать друг с другом а) FeSo4 и KOH; б)KNO3 и NAOH? Ответ подвердите уравнением реакций в малекулярном и ионом виде!
Химия
Помигите!! Какие из веществ будут реагировать друг с другом а) FeSo4 и KOH; б)KNO3 и NAOH? Ответ подвердите уравнением реакций в малекулярном и ионом виде!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) FeSO4 + 2KOH = Fe(OH)2 + K2SO4 Fe(2+) + 2OH(-) = Fe(OH)2 б) Реакция не идет
Гость:
1) FESO4+2KOH=FE(OH)2+k2so4 -->реагирует по схеме: растворимая соль+растворимое основание (щёлочь)= нерастворимое основание Fe(+)+so4(2-)+2k(+)+2OH(-)=FE(OH)2+2k(+)+so4(-) FE(+)+2(OH)(-)=FE(OH)2 2) kno3+NAOH=kOH+NANO3 --ВСЁ растворится значит реакция НЕ ПОЙДЁТ! р р р р
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