Помигите!! Какие из веществ будут реагировать друг с другом а) FeSo4 и KOH; б)KNO3 и NAOH? Ответ подвердите уравнением реакций в малекулярном и ионом виде!

Химия

Помигите!! Какие из веществ будут реагировать друг с другом а) FeSo4 и KOH; б)KNO3 и NAOH? Ответ подвердите уравнением реакций в малекулярном и ионом виде!

Автор: Гость