последовательность задана рекуррентно. задать ее формулой n-го члена: a₁=3, a n+₁ = 3a n (n - нижний индекс)
Алгебра
последовательность задана рекуррентно. задать ее формулой n-го члена: a₁=3, a n+₁ = 3a n (n - нижний индекс)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
b_(n+1)=qb_n - геометрическая прогрессия q=3 a_n=a_1*q^(n-1) a_n=3*3^(n-1) a_n=3^n
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