Периметры двух подобных многоугольников пропорциональны числам 3 и 5. Сумма их площадей равна 510 см. Вычислите периметры многоугольников. очень срочно!!!!!
Геометрия
Периметры двух подобных многоугольников пропорциональны числам 3 и 5. Сумма их площадей равна 510 см. Вычислите периметры многоугольников. очень срочно!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для нахождения периметров данных маловато. Может быть, площади многоугольников нужно вычислить? Если так, то при отношении периметров 3:5 отношение их площадей равно квадрату коэффициента их подобия 3²:5²=9:25 Одна часть этого отношения равна 510:34=15 см² Площадь многоугольников 15*9=135 см² 25*9= 375см²
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
повышающий трансформатор работает от сети с напряжением U1 = 120 В число витков в первичной обмотке n1 = 90 определить коэффициент трансформации K...
Математика
В конус, освевым сечением которого является равносторонний треугольник, вписан шар. Найти объем конуса, если объем шара равен 8.
Математика
Плата работнику за 30 дней 10 динаров и платье. Он работал 3 дня и заработал платье. Сколько динаров стоит платье?
Химия
Помигите!! Какие из веществ будут реагировать друг с другом а) FeSo4 и KOH; б)KNO3 и NAOH? Ответ подвердите уравнением реакций в малекулярном и ион...