Периметры двух подобных многоугольников пропорциональны числам 3 и 5. Сумма их площадей равна 510 см. Вычислите периметры многоугольников. очень срочно!!!!!

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Для нахождения периметров данных маловато. Может быть, площади многоугольников нужно вычислить? Если так, то при отношении периметров 3:5 отношение их площадей равно квадрату коэффициента их подобия 3²:5²=9:25 Одна часть этого отношения равна 510:34=15 см² Площадь многоугольников 15*9=135 см² 25*9= 375см²