Глухонемота- наследственный рецессивный признак, как и голубоглазость. Голубоглазый глухонемой, родители которого имеют нормальный слух и карие глаза, женился на женщине с нормальным слухом и карими глазами. У них родился глухо...

Биология

Глухонемота- наследственный рецессивный признак, как и голубоглазость. Голубоглазый глухонемой, родители которого имеют нормальный слух и карие глаза, женился на женщине с нормальным слухом и карими глазами. У них родился глухонемой ребёнок с голубыми глазами. Определите генотип родителей и ребёнка. Какова вероятность рождения следующего глухонемого ребёнка? Какова вероятность, что он будет кареглазым?

Автор: Гость