Глухонемота- наследственный рецессивный признак, как и голубоглазость. Голубоглазый глухонемой, родители которого имеют нормальный слух и карие глаза, женился на женщине с нормальным слухом и карими глазами. У них родился глухо...
Биология
Глухонемота- наследственный рецессивный признак, как и голубоглазость. Голубоглазый глухонемой, родители которого имеют нормальный слух и карие глаза, женился на женщине с нормальным слухом и карими глазами. У них родился глухонемой ребёнок с голубыми глазами. Определите генотип родителей и ребёнка. Какова вероятность рождения следующего глухонемого ребёнка? Какова вероятность, что он будет кареглазым?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: а-глухонемота б-голубые глаза А- норма Б- карие глаза найти: F1, вероятность Решение: Р АаБб + аабб G АБ аб аБ Аб аб F: АаБб: ааБб: Аабб: аабб- этот и есть ребнок из всех детей 50% глухонемых, 50% кареглазых
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