Помогите мне решить задачу Рассчитайте массу раствора сульфата меди(||) с массовой долей соли 10% необходимо для полного растворения металлического цинка химмческим количеством 0,1 моль. Расчитайте массу меди которая при этом в...

Гость: Гость:

Дано: W(соли)-10%или 0.1 n(ZN)-0.1 моль найти: (А) m-(р-ра) cuso4 (Б)- m-(CU) РЕшение: X 0.1 А) cuso4+zn=znso4+cu 1 1 по уравнению видно что n(cuso4)=n(zn)= значит n(cuso4)=0.1 моль m(cuso4)=n*M=0.1*160=16 гр m(р-ра) cuso4=m(cuso4) / W(cuso4)=16 / 0.1=160 гр Под (Б) тоже самое n(cu)=n(zn) значит n(cu)=0.1 моль m(cu)=n*M=0.1*64=6.4 гр