Из овса получается 40% муки. Сколько муки получится из 26,5 т овса?
Математика
Из овса получается 40% муки. Сколько муки получится из 26,5 т овса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26.5тонн-26500кг 26500*40%=10600(кг) или 10тонн600кг
Гость:
26,5 т х 40 % : 100 % =10,6 тонн муки получится из 26,5 тонн овса
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