на запасном пути стоят 36 товарных и 24 пассажирских вагона. длина пассажирского вагона 11м . чему равна длина товарного вагона,если длина всех вагонов 552м?
Математика
на запасном пути стоят 36 товарных и 24 пассажирских вагона. длина пассажирского вагона 11м . чему равна длина товарного вагона,если длина всех вагонов 552м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24*11=264(м)-длина всех пассажирских 552-264=288(м)-длина всех товарных 288:36=8(м)-длина товарного вагона
Гость:
1)24*11=264(м)-длина всех пассажирских вагонов 2)552-264=288(м)-длина всех товарных вагонов 3)288:36=8(м)-длина одного товарного вагона
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