на запасном пути стоят 36 товарных и 24 пассажирских вагона. длина пассажирского вагона 11м . чему равна длина товарного вагона,если длина всех вагонов 552м?

Математика

на запасном пути стоят 36 товарных и 24 пассажирских вагона. длина пассажирского вагона 11м . чему равна длина товарного вагона,если длина всех вагонов 552м?

Автор: Гость