моторная лодка прошла 10км по течению реки и 4км против течения . На весь путь было затрачено 1,5 часа . Скорость течения реки 1 км/ч . Найти собственную скорость лодки.
Алгебра
моторная лодка прошла 10км по течению реки и 4км против течения . На весь путь было затрачено 1,5 часа . Скорость течения реки 1 км/ч . Найти собственную скорость лодки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V - скорость лодки 10/(V+1)+4/(V-1)=1.5 1.5v^2-14v+4.5=0 v= 9 и 1/3, но 1/3 мешьше скорости реки и поэтому нам не подходит остается 9 км/ч
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