моторная лодка прошла 10км по течению реки и 4км против течения . На весь путь было затрачено 1,5 часа . Скорость течения реки 1 км/ч . Найти собственную скорость лодки.

Алгебра

моторная лодка прошла 10км по течению реки и 4км против течения . На весь путь было затрачено 1,5 часа . Скорость течения реки 1 км/ч . Найти собственную скорость лодки.

Автор: Гость