После того как Винни-Пух съел одну четвертую часть меда,масса горшочка с медом уменьшилась на 20%.Определите массу пустого горшочка,если масса горшочка с медом 2,5 кг.

Алгебра

После того как Винни-Пух съел одну четвертую часть меда,масса горшочка с медом уменьшилась на 20%.Определите массу пустого горшочка,если масса горшочка с медом 2,5 кг.

Автор: Гость