После того как Винни-Пух съел одну четвертую часть меда,масса горшочка с медом уменьшилась на 20%.Определите массу пустого горшочка,если масса горшочка с медом 2,5 кг.
Алгебра
После того как Винни-Пух съел одну четвертую часть меда,масса горшочка с медом уменьшилась на 20%.Определите массу пустого горшочка,если масса горшочка с медом 2,5 кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первым делом найдем значение 1% 2,5/100=0,025 теперь это значение умножим на 20% 0,025*20=0,5 по условию винни пух съел 1/4 значит масса меда 0,5*4=2кг масса горшка 2,5-2=0,5 кг. Ответ: 0,5 кг
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