В прямоугольном треугольнике АВC на катетах АВ и ВС как на диаметрах построены окружности. Точка К принадлежит обеим окружностям и гипотенузе АС. Найдите расстояние от точки К до центра описанной около треугольника АВС окружнос...

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Обозначим центр описанной около треугольника окружности точкой М. Он лежит на середине гипотенузы(ВМ=АВ/2=4). Углы АКС и ВКС опираются на диаметры , значит они прямые.То есть КС -высота треугольника АВС. АС=корень из (АВ квадрат-ВСквадрат)=корень из(64-36)=корень из 28. Треугольники АКС и АВС подобны как прямоугольные с одним общим острым углом В. Тогда АК/АС=АС/АВ. Отсюда АК=АСквадрат/АВ=28/8=3,5. Тогда искомое расстояние КМ=АВ-АК-ВМ=8-3,5-4=0,5.