Какую работу производит экскаватор, поднимая ковшом грунт объемом 14 м3 на высоту 5 м? Плотность грунта 1400 кг/м3.
Физика
Какую работу производит экскаватор, поднимая ковшом грунт объемом 14 м3 на высоту 5 м? Плотность грунта 1400 кг/м3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какую работу производит экскаватор, поднимая ковшом грунт объемом V=14 м3 на высоту h=5 м ? Плотность грунта p=1400 кг/м3. работа равна А=F*h=mgh=Vpgh=14*1400*10*5=980000 Дж= 980 кДж ответ =980000 Дж= 980 кДж
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