какая масса меди может быть вытеснена избытком цинка из раствора сульфата меди(II) массой 320г с массой долей соли 5% ? скажите близ решать...

Химия

какая масса меди может быть вытеснена избытком цинка из раствора сульфата меди(II) массой 320г с массой долей соли 5% ? скажите близ решать...

Автор: Гость