какая масса меди может быть вытеснена избытком цинка из раствора сульфата меди(II) массой 320г с массой долей соли 5% ? скажите близ решать...
Химия
какая масса меди может быть вытеснена избытком цинка из раствора сульфата меди(II) массой 320г с массой долей соли 5% ? скажите близ решать...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) zn+cuso4=znso4+cu 2)m(cuso4)=m(р-ра) cuso4 * W(cuso4)=320*0.05= 16 г 3) n(cuso4)=m / M=16 / 160=0.1 моль по уравнению реакции видно что n(cu)=n(cuso4) значит n(cu)=0.1 моль m(cu)=n* M=0.1*64=6.4 гр
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