Найди указательные местоимения ( тот, этот, такой, таков, столько и т.д.) Назови их морфологические признаки ( род, число, падеж, синтаксическая роль). Что это - Родина? И твой дом, и та(!) улица, на которой ты живешь, и твоя м...

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Найди указательные местоимения ( тот, этот, такой, таков, столько и т.д.) Назови их морфологические признаки ( род, число, падеж, синтаксическая роль). Что это - Родина? И твой дом, и та(!) улица, на которой ты живешь, и твоя мать, и отец, и все твои друзья - это и есть Родина. И еще вот те(!) березки, тот(!) туман и птичий гомон в твоем лесу - такова(!) твоя Родина, которую нужно любить, беречь и защищать. И каждый из нас должен сделать все для счастья нашей родины и даже пожертвовать жизнью ради нее.

Автор: Гость