Найди указательные местоимения ( тот, этот, такой, таков, столько и т.д.) Назови их морфологические признаки ( род, число, падеж, синтаксическая роль). Что это - Родина? И твой дом, и та(!) улица, на которой ты живешь, и твоя м...
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Найди указательные местоимения ( тот, этот, такой, таков, столько и т.д.) Назови их морфологические признаки ( род, число, падеж, синтаксическая роль). Что это - Родина? И твой дом, и та(!) улица, на которой ты живешь, и твоя мать, и отец, и все твои друзья - это и есть Родина. И еще вот те(!) березки, тот(!) туман и птичий гомон в твоем лесу - такова(!) твоя Родина, которую нужно любить, беречь и защищать. И каждый из нас должен сделать все для счастья нашей родины и даже пожертвовать жизнью ради нее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
твой(ед.ч.,м.р.,и.п),та(ед.ч.,ж.р.,и.п),ты(м.р.,едюч.,и.п),твоя(ж.р.,и.п.,ед.ч),тот(м.р.,ед.ч.,и.п),своей(ж.р.,р.п.,ед.ч),твои(мн.ч.,и.п),твоем(ед.ч.,п.п.,м.р)
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