в школьной секции борьбы проходят тренировки по самбо и дзюдо.борьбой самбо занимаются 35 ребят ,борьбой дзюдо 47 ребят, а 12 ребят занимаются сразу двумя видами борьбы.сколько всего ребят занимается в секции?
Математика
в школьной секции борьбы проходят тренировки по самбо и дзюдо.борьбой самбо занимаются 35 ребят ,борьбой дзюдо 47 ребят, а 12 ребят занимаются сразу двумя видами борьбы.сколько всего ребят занимается в секции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)35-12=23 2)47-12=35 3)23+35+12=70(детей)
Гость:
1)35+47=82(чел) присутствует на занятиях (Так как 12 ребят ходят на две борьбы, то в этом количестве они учтены два раза.Надо отнять один раз 12) 2)82-12=70(чел) всего ходит в секцию ОТВЕТ: 70чел.
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