В результате какого радиоактивного распада натрий 22/11 Na превращается в магний 22/12 Mg ?

Физика
В результате какого радиоактивного распада натрий 22/11 Na превращается в магний 22/12 Mg ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В результате B(-) распада (Бета минус) где нейтрон в ядре превращается в :протон (он остаётся в ядре) электрон и антинейтрино (они вылетают из ядра)   22     22      0    0~   NA=   MG+  e+  v 11     12     -1    0
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