В результате какого радиоактивного распада натрий 22/11 Na превращается в магний 22/12 Mg ?
Физика
В результате какого радиоактивного распада натрий 22/11 Na превращается в магний 22/12 Mg ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В результате B(-) распада (Бета минус) где нейтрон в ядре превращается в :протон (он остаётся в ядре) электрон и антинейтрино (они вылетают из ядра) 22 22 0 0~ NA= MG+ e+ v 11 12 -1 0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найди указательные местоимения ( тот, этот, такой, таков, столько и т.д.) Назови их морфологические признаки ( род, число, падеж, синтаксическая ро...
Химия
какая масса меди может быть вытеснена избытком цинка из раствора сульфата меди(II) массой 320г с массой долей соли 5% ? скажите близ решать...
Геометрия
Найдите гипотенузу прямоугольного треугольника площадь которого равна 30 см ,а один из катетов равен 12 см