между числами 2 и 72 вставьте три числа так,чтобы вместе с данными они образовали геометрическую прогрессию

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Пусть q - знаменатель данной геометрической прогрессии, х₁ , х₂ , х₃ - искомые числа где х₁ < х₂ < х₃ и х₁>0 х₂>0 х₃>0. Тогда: q = х₁/2 = х₂/х₁ =х₃/х₂ = 72/х₃ => х₁/2 = 72/х₃ х₁/2 = х₂/х₁ х₃/х₂ = 72/х₃ х₁х₃ = 72*2 х₁² = 2х₂ х₃² = 72х₂ х₁х₃ = 144 х₁х₃ = 144 (возведем в квадрат обе части) х₁²х₃² = 144² (подставим х₁² = 2х₂ и х₃² = 72х₂ ) 2х₂ * 72х₂= 144*144 144х₂² = 144*144 х₂² = 144 х₂ = 12 х₁² = 2х₂ х₁² = 2*12 х₁² = 24 х₁ = 2√6 Тогда q = х₁/2 = 2√6/2 = √6, х₃ = х₂* q = 12 * √6 = 12√6 Ответ: эти числа 2√6, 12, 12√6.