Выясни какие высказывания верные. 1 Никакие фрукты -не персики, 2 все фрукты- персики. 3 некоторые фрукты -персики, 4 никакие персики -не фрукты, 5 все персики - фрукты, 6 некоторые фрукты - не персики

Математика

Выясни какие высказывания верные. 1 Никакие фрукты -не персики, 2 все фрукты- персики. 3 некоторые фрукты -персики, 4 никакие персики -не фрукты, 5 все персики - фрукты, 6 некоторые фрукты - не персики

Автор: Гость