Выясни какие высказывания верные. 1 Никакие фрукты -не персики, 2 все фрукты- персики. 3 некоторые фрукты -персики, 4 никакие персики -не фрукты, 5 все персики - фрукты, 6 некоторые фрукты - не персики
Математика
Выясни какие высказывания верные. 1 Никакие фрукты -не персики, 2 все фрукты- персики. 3 некоторые фрукты -персики, 4 никакие персики -не фрукты, 5 все персики - фрукты, 6 некоторые фрукты - не персики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. некоторые фрукты - персики 6. некоторые фрукты - не персики
Гость:
правильные ответы 3 и 6................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)На полке стояли книги. Сначала с полки сняли 25% всех книг,а потом 70% оставшихся книг. После этого на полке осталось 27 книг. Сколько книг было ...
Математика
Две лодки вышли одновременно от двух причалов и пошли в одном направлении. Через 20 минут одна лодка догнала другую.Какое растояние между причалами...
Математика
Нужно начертить окружности красного синего зелёного жёлтого и оранжевого цвета. Радиус красной окружности на 3 см. меньше радиуса зелёной окружност...
Алгебра
между числами 2 и 72 вставьте три числа так,чтобы вместе с данными они образовали геометрическую прогрессию