Две лодки вышли одновременно от двух причалов и пошли в одном направлении. Через 20 минут одна лодка догнала другую.Какое растояние между причалами,если одна лодка шла со скоростью 300 м/мин, а другая - со скоростью 250м/мин?
Математика
Две лодки вышли одновременно от двух причалов и пошли в одном направлении. Через 20 минут одна лодка догнала другую.Какое растояние между причалами,если одна лодка шла со скоростью 300 м/мин, а другая - со скоростью 250м/мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20*300=6000м= 6км - прошла одна лодка 2) 20*250=5000м=5км - прошла вторая лодка 3)6-5=1км - расстояние между причалами
Гость:
1) 20 х 300 = 6000 м расстояние,которое прошла 1 лодка 2) 20 х 250 = 5000 м расстояние,которое прошла 2 лодка 3) 6000 - 5000 = 1000м = 1 км расстояние между причалами.
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