Две лодки вышли одновременно от двух причалов и пошли в одном направлении. Через 20 минут одна лодка догнала другую.Какое растояние между причалами,если одна лодка шла со скоростью 300 м/мин, а другая - со скоростью 250м/мин?

Математика

Две лодки вышли одновременно от двух причалов и пошли в одном направлении. Через 20 минут одна лодка догнала другую.Какое растояние между причалами,если одна лодка шла со скоростью 300 м/мин, а другая - со скоростью 250м/мин?

Автор: Гость