1)На полке стояли книги. Сначала с полки сняли 25% всех книг,а потом 70% оставшихся книг. После этого на полке осталось 27 книг. Сколько книг было на полке первоначально ? 2)В коробке были карандаши. Сначала из коробки взяли 50...

Математика

1)На полке стояли книги. Сначала с полки сняли 25% всех книг,а потом 70% оставшихся книг. После этого на полке осталось 27 книг. Сколько книг было на полке первоначально ? 2)В коробке были карандаши. Сначала из коробки взяли 50% карандашей, а затем 40% оставшихся. После этого в коробке осталось еще 3 карандаша. Сколько карандашей было в коробке первоначально ?

Автор: Гость