1)На полке стояли книги. Сначала с полки сняли 25% всех книг,а потом 70% оставшихся книг. После этого на полке осталось 27 книг. Сколько книг было на полке первоначально ? 2)В коробке были карандаши. Сначала из коробки взяли 50...

Математика
1)На полке стояли книги. Сначала с полки сняли 25% всех книг,а потом 70% оставшихся книг. После этого на полке осталось 27 книг. Сколько книг было на полке первоначально ? 2)В коробке были карандаши. Сначала из коробки взяли 50% карандашей, а затем 40% оставшихся. После этого в коробке осталось еще 3 карандаша. Сколько карандашей было в коробке первоначально ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)27 книг - 30 %  х книг -100%  х=2700\30=90 книг  90 - 75%  х - 100%  х=9000\75=120 книг было всего 2) х-было карандашей сначало взяли 0,5х, а потом взяли 0,4(х-0,5х) осталось 3 х-0,5х-0,4(х-0,5х)=3 х-0,5х-0,4х+0,2х=3 0,3х=3 х=10
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