Масса слонёнка составляет 1/6 массы слонихи. Сколько весит слонёнок, если масса слонихи 4 т 8 ц
Математика
Масса слонёнка составляет 1/6 массы слонихи. Сколько весит слонёнок, если масса слонихи 4 т 8 ц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4т 8ц = 4800 кг 1) 4800 : 6 = 800 кг весит слонёнок ========================================================================
Гость:
4т 8ц = 4800 кг 1) 4800 : 6 = 800 (кг)- весит слонёнок
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