Масса слонёнка составляет 1/6 массы слонихи. Сколько весит слонёнок, если масса слонихи 4 т 8 ц

Математика

Масса слонёнка составляет 1/6 массы слонихи. Сколько весит слонёнок, если масса слонихи 4 т 8 ц

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