При обработке 30 г известняка соляной кислотой получили 11 г углекислого газа. Вычислите массовую долю карбоната кальция в природном известняке.
Химия
При обработке 30 г известняка соляной кислотой получили 11 г углекислого газа. Вычислите массовую долю карбоната кальция в природном известняке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Составим уравнение реакции: CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2(газ) 2. Известна масса СО2, найдем кол-во вещ-ва СО2 Кол-во вещ-ва=масса/молярная масса=11/44=0,25 моль 3. Судя по уравнению, кол-во вещ-ва СО2 равно кол-ву вещ-ва карбоната кальция СаСО3 Т.е. кол-во вещ-ва СаСО3=кол-во вещ-ва СО2=0,25 моль 4. Находим массу чистого карбоната кальция, которая вступила в реакцию: масса=молярная масса*кол-во вещ-ва=100*0,25=25 г. 5. Находим массовую долю карбоната кальция в природном известняке: массовая доля=масса чистого карбоната кальция/масса известняка*100=25/30*100=83,3(%) Ответ: массовая доля карбоната кальция в природном известняке 83,3%.
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