Сокол медленно и плавно парит высоко в небе и , широко раскинув крылья, почти не шевелит ими,но, увидев на земле своим зорким взглядом маленькую зверушку, на которую охотился, сокол складывает крылья и падает камнем вниз, разви...

Математика
Сокол медленно и плавно парит высоко в небе и , широко раскинув крылья, почти не шевелит ими,но, увидев на земле своим зорким взглядом маленькую зверушку, на которую охотился, сокол складывает крылья и падает камнем вниз, развивая скорость до 360км/ч. С какой высоты пикировал сокол, если у земли он оказался через 8 с?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1км=1000м 1час=60мин=3600сек 360 км/час=360× 1000м/3600сек=100м/с - скорость падения Время падения=8с 8×100=800м - была высота
Гость:
  Используем формулу пути:  S = Vt Т.к. время полёта выражено в секундах,  то скорость должна быть выражена в  м/с,   Выражаем                V = 360 км/ч = 360*1000 м/ч  = 360000 : 60 м/мин = 6000 :60 м/с = 100 м/с             Находим путь который пролетел сокол за 8 с  (это и есть высота) :     S = 100 *8 = 800 м   Ответ: сокол пикировал с высоты  800 м.
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