Сокол медленно и плавно парит высоко в небе и , широко раскинув крылья, почти не шевелит ими,но, увидев на земле своим зорким взглядом маленькую зверушку, на которую охотился, сокол складывает крылья и падает камнем вниз, разви...
Математика
Сокол медленно и плавно парит высоко в небе и , широко раскинув крылья, почти не шевелит ими,но, увидев на земле своим зорким взглядом маленькую зверушку, на которую охотился, сокол складывает крылья и падает камнем вниз, развивая скорость до 360км/ч. С какой высоты пикировал сокол, если у земли он оказался через 8 с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1км=1000м 1час=60мин=3600сек 360 км/час=360× 1000м/3600сек=100м/с - скорость падения Время падения=8с 8×100=800м - была высота
Гость:
Используем формулу пути: S = Vt Т.к. время полёта выражено в секундах, то скорость должна быть выражена в м/с, Выражаем V = 360 км/ч = 360*1000 м/ч = 360000 : 60 м/мин = 6000 :60 м/с = 100 м/с Находим путь который пролетел сокол за 8 с (это и есть высота) : S = 100 *8 = 800 м Ответ: сокол пикировал с высоты 800 м.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
указательные местоимение столько склоняется так же,как вопросительные местоимение сколько.Просклоняйте местоимение столько и составьте с ним предло...
Геометрия
в прямоугольном треугольнике угол между высотой и медианой проведенные из вершины прямого угла равен 40 градусов Найдите больший из острых углов эт...
Русский язык
помогите составить повествовательный рассказ там должно происходить таК что 3 мужыка рыбачели весной тронулся лёд ИХ УНЕСЛО В МОРЕ и за ними прелет...
Русский язык