Сокол медленно и плавно парит высоко в небе и , широко раскинув крылья, почти не шевелит ими,но, увидев на земле своим зорким взглядом маленькую зверушку, на которую охотился, сокол складывает крылья и падает камнем вниз, разви...

Математика

Сокол медленно и плавно парит высоко в небе и , широко раскинув крылья, почти не шевелит ими,но, увидев на земле своим зорким взглядом маленькую зверушку, на которую охотился, сокол складывает крылья и падает камнем вниз, развивая скорость до 360км/ч. С какой высоты пикировал сокол, если у земли он оказался через 8 с?

Автор: Гость