указательные местоимение столько склоняется так же,как вопросительные местоимение сколько.Просклоняйте местоимение столько и составьте с ним предложения,используя формулы косвенных падежей
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указательные местоимение столько склоняется так же,как вопросительные местоимение сколько.Просклоняйте местоимение столько и составьте с ним предложения,используя формулы косвенных падежей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п. Столько Р.п. Стольких Д.п. Столькими В.п. также как И.п. или Р.п., в зависимости от сущ-ного Т.п. Столькими П.п. (о) Стольких Сегодня привезли столько же хлеба, сколько и вчера. Стольких цветов еще не было в нашем дворе.
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