Туристам нужно пройти 38 км.Первые три часа они шли со скоростью 5 км/ч.Сколько всего времени были в пути туристы?
Математика
Туристам нужно пройти 38 км.Первые три часа они шли со скоростью 5 км/ч.Сколько всего времени были в пути туристы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*3 = 18 (км) первые часы 38-18 = 20 км (оставшееся расстояние) 20/5 = 4 ч (время на оставшееся расстояние) 3+4=7 ч (на весь путь) Ответ: Всего туристы были 7 часов в пути
Гость:
1) 5 х 3 = 15 км прошли первые 3 часа 2)38 - 15 = 23 км осталось пройти 3) 23 : 5 =4,6 часа 4) 3 + 4,6 = 7,6 часа были в пути туристы
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