Туристам нужно пройти 38 км.Первые три часа они шли со скоростью 5 км/ч.Сколько всего времени были в пути туристы?

Математика

Туристам нужно пройти 38 км.Первые три часа они шли со скоростью 5 км/ч.Сколько всего времени были в пути туристы?

Автор: Гость