в первой коробке на 25 карандашей меньше, чем во второй, а в двух коробках вместе 115 карандашей, сколько карандашей в каждой коробке
Математика
в первой коробке на 25 карандашей меньше, чем во второй, а в двух коробках вместе 115 карандашей, сколько карандашей в каждой коробке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х карандашей в 1 коробке, тогда во 2 - (25+х). а всего их 115. составим уравнение: х+25+х=115. 2х+25=115. 2х=90. х=45(карандашей в 1 коробке). 45+25=70(карандашей во второй коробке)
Гость:
Чертёж: два отрезка друг под другом, второй больше первого. Показазать разницу в размерах отрезков. Показать дугой или фигурной скобкой - сколько всего - 115. Главная идея: если "отрезать" лишний кусочек от большего отрезка, то останется два одинаковых отезка (две одинаковые части). Отнимем лишнее от всеко количества: 1) 115 - 25 = 90 (кар.) - две одинаковые части. 2) 90 : 2 = 45 (кар.) - 1 часть или первая (меньшая) коробка. 3) 45 + 25 = 70 (кар.) - во второй (большей) коробке.
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