сейчас 20ч. 48мин.Сколько времени осталось до конца суток? На сколько больше прошедшая часть суток, чем оставшаяся?

Математика

сейчас 20ч. 48мин.Сколько времени осталось до конца суток? На сколько больше прошедшая часть суток, чем оставшаяся?

Автор: Гость