сейчас 20ч. 48мин.Сколько времени осталось до конца суток? На сколько больше прошедшая часть суток, чем оставшаяся?

Математика
сейчас 20ч. 48мин.Сколько времени осталось до конца суток? На сколько больше прошедшая часть суток, чем оставшаяся?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 часа - 20 часов 48 мин = 3 часа 12 минут 20 часов 48 мин - 3 часа 12 минут = на 17 часов 36 минут больше прошедшая часть суток,чем оставшаяся.
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