ОТРЕЗОК АD-БИССЕКТРИСА ТРЕУГ.АВС.ЧЕРЕЗ ТОЧКУ D ПРОВЕДЕНА ПРЯМАЯ,ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ АС И ПЕРЕСЕКАЮЩАЯ СТОРОНУ АВ В ТОЧКЕ Е.ДОКАЖИТЕ,ЧТО ТРЕУГ.АDЕ-РАВНОБЕДРЕННЫЙ!

Геометрия
ОТРЕЗОК АD-БИССЕКТРИСА ТРЕУГ.АВС.ЧЕРЕЗ ТОЧКУ D ПРОВЕДЕНА ПРЯМАЯ,ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ АС И ПЕРЕСЕКАЮЩАЯ СТОРОНУ АВ В ТОЧКЕ Е.ДОКАЖИТЕ,ЧТО ТРЕУГ.АDЕ-РАВНОБЕДРЕННЫЙ!
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