С двух станций,расстояние между которыми равно 60 км,одновременно в противоположных направлениях выехали два поезда.Первый поезд ехал со скоростью 70 км/ч.С какой скоростью ехал второй поезд,если через 4 ч после выезда расстоян...
Математика
С двух станций,расстояние между которыми равно 60 км,одновременно в противоположных направлениях выехали два поезда.Первый поезд ехал со скоростью 70 км/ч.С какой скоростью ехал второй поезд,если через 4 ч после выезда расстояние между ними стало равно 700км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 700 - 60 =640 км проехали оба поезда 2) 640 : 4 = 160 км/ч общая скорость поездов 3) 160 - 70 = 90 км/ч скорость 2 поезда
Гость:
1 способ 1) 700 - 60 = 640 (км) проедут оба поезда за 4 часа. 2. 70 х 4 = 280 (км) проедет 1-й поезд за 4 часа. 3) 640 - 280 = 360 (км) проедет 2-й поезд за 4 часа. 4) 360 : 4 = 90 (км/ч) - скорость второго поезда. 2 способ 1) 700 - 60 = 640 (км) проедут оба поезда за 4 часа. 2) 640 : 4 = 160 (км/ч) скорость удаления поездов. 3) 160 - 70 = 90 (км/ч) - скорость второго поезда.
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