С двух станций,расстояние между которыми равно 60 км,одновременно в противоположных направлениях выехали два поезда.Первый поезд ехал со скоростью 70 км/ч.С какой скоростью ехал второй поезд,если через 4 ч после выезда расстоян...

Математика

С двух станций,расстояние между которыми равно 60 км,одновременно в противоположных направлениях выехали два поезда.Первый поезд ехал со скоростью 70 км/ч.С какой скоростью ехал второй поезд,если через 4 ч после выезда расстояние между ними стало равно 700км?

Автор: Гость